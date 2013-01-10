Hozat Emniyet Müdürü Çağlar Şan'ın eşi ve annesi: İntihar ettiğine inanmıyoruz

Tunceli Hozat'ta yaşanan fişleme olayının ardından intihar eden Hozat Emniyet Müdürü Çağlar Şan'ın annesi ve eşi TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na ifade verdi. Şan'ın annesi Neriman Şan ile Aslı Şan , komisyon üyelerine 'intihara inanmadıkları'nı söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bünyesinde kurulan Hozat Alt Komisyonu, ilçedeki ‘fişleme’ iddialarının ortaya çıkmasının ardından ‘intihar ettiği’ belirtilen Emniyet Amiri Çağlar Şan’ın annesi Neriman Şan ile eşi Emniyet Amiri Aslı Şan’ı dinledi. Neriman Şan, “Bu bir cinayettir. Benim oğlum susturuldu” derken Aslı Şan, eşi gibi polisken şehit olan babasını hatırlattı. Aslı Şan,“Kızını düşünür, intihar etmezdi” diye konuştu.

Radikal gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre, Hozat Alt Komisyonu dün AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in başkanlığında toplandı. Toplantının başında konuşan Metiner acılı aileye, “Adaletin tecellisine katkı sağlayacağız. Hiçbir şeyin üzeri örtülmeyecek. O dönemler geride kaldı” diyerek seslendi.

Metiner’den sonra söz alan anne Neriman Şan, şunları söyledi: “Fişleme olayı ortaya çıktığında çok rahattı. Çünkü kendi dönemiyle ilgilisi olmadığını biliyordu. Son 3 gün sıkıntısı başladı. Müfettişler ifadesini almadan önce ‘Anne beni açığa alacaklar. Beni hapse atacaklar’ dedi. İki not bırakmış. Bunlar elimizde değil. Çağlar panik yapmazdı. Aşırı dürüsttü. Adam gibi adamdı. 10 yaşında bile adamdı. Bu bir cinayettir. Benim oğlum susturuldu. Çünkü benim oğlumun beyni hard-disk gibiydi. Ben anneyim hissediyorum. İstanbul ’da Koruma Şube’de görev yaparken Cumhurbaşkanı’nı Başbakan’ı korudu. Onlar canlarını oğluma teslim ettiler. Ama benim oğlumun canını koruyamadılar. ‘İntihar Allah katında çok büyük günah’ derdi. İstanbul’daki evine hırsız girdi. Hiçbir şeye dokunmamışlar. Sadece onun eşyalarını aramışlar. Hozat’tan gelen dosyaları karıştırmışlar. Lojmanda tek el silah sesi duyuluyor. Neden lojmandakiler bu sesi duymuyor? Yeniden otopsinin yapılması için dava açtım. Oğlumun son 12 gün attığı her adımı öğrenmek istiyorum. Temizlenmemişse, kamera, telefon kayıtları vardır. Çağlar’ın tayini neden tebliğ edilmedi? İkinci çocuk planı vardı. Sude kardeş istiyordu. Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz Koruma Şube’de oğlumla 3 sene çalıştı. Dava açtığını ve geri döneceğini söylemesine rağmen Tunceli’de tutmayıp Hozat’a verdi oğlumu. Çağlar öldükten sonra başsağlığı için ne beni ne Aslı’yı aradı. Oğluma bayrak bile vermedi. İntihar etse evinde eşofmanla etmez, resmi kıyafetini giyer makamında intihar ederdi. Oğlum şehit oldu.”

Çağlar Şan’ın İstanbul’da Emniyet Amiri olan eşi Aslı Şan da komisyonda şu ifadeleri kullandı: “Kızını düşünür intihar etmezdi. Babasız büyüdüm, 4 yaşımda babamı kaybettim. Babam da polisti. İstanbul’da şehit edildi. Fişlemeden önce Emniyet Amirliği’nde bir takım belgeler eksik olduğu için memurlar hakkında soruşturma açılmasını istedi. 9 Kasım’da ataması çıkmış. Haber vermemişler. Ben tesadüfen öğrenip kendisine haber verdim. Aile bütünlüğünü gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma davası açmıştı. Kazandı. İstanbul’a gelecekti. Çağlar kesinlikle bilgi paylaşmazdı. Çok ketumdu. İntihar etmişse bile, ettirildi. Çağlar’ın bıraktığı notu görmek istiyorum. Ben onun yazısı olup olmadığını noktasından tanırım.”