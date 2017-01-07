T24 LogoT24 Logo
Spor

Houston Rockets seriyi 7'ye çıkardı

Orlando Magic'i deplasmanda yenin Houston Rockets'ın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Ryan Anderson oldu

07 Ocak 2017 11:19

Houston Rockets deplasmanda konuk olduğu Orlando Magic karşısında geriden geldiği maçı 100-93’lük skorla kazandı.

Rockets'ın üst üste 7. galibiyetini aldığı karşılaşmada James Harden 14 sayı-10 asist-7 ribaunt-6 top kaybı yaparken, Patrick Beverley 17 sayı-3 asist-9 ribaunt, Ryan Anderson 19 sayı-3 ribaunt, Trevor Ariza 13 sayı-6 ribaunt ve benchten gelen Eric Gordon 17 sayı-4 asist-3 ribaunt yaptı.

Magic‘te ise Aaron Gordon 18 sayı-6 ribaunt-7 asist yaparken, Serge Ibaka 16 sayı-12 ribaunt, Evan Fournier 10 sayı-9 ribaunt, Elfrid Payton 12 sayı-2 asist, benchten gelen DJ Augustin 19 sayı-2 asist ve Nikola Vucevic 9 sayı-12 ribauntla oynadı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Orlando Magic 93 - Houston Rockets 100

Washington Wizards 112 - Minnesota Timberwolves 105

Boston Celtics 110 - Philadelphia 76ers 106

Brooklyn Nets 108 - Cleveland Cavaliers 116

Milwaukee Bucks 111 - New York Knicks 116

ETİKETLER

Houston RocketsOrlando MagicNBAgünün sonuçları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24