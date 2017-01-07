Houston Rockets seriyi 7'ye çıkardı

Houston Rockets deplasmanda konuk olduğu Orlando Magic karşısında geriden geldiği maçı 100-93’lük skorla kazandı.
Rockets'ın üst üste 7. galibiyetini aldığı karşılaşmada James Harden 14 sayı-10 asist-7 ribaunt-6 top kaybı yaparken, Patrick Beverley 17 sayı-3 asist-9 ribaunt, Ryan Anderson 19 sayı-3 ribaunt, Trevor Ariza 13 sayı-6 ribaunt ve benchten gelen Eric Gordon 17 sayı-4 asist-3 ribaunt yaptı.
Magic‘te ise Aaron Gordon 18 sayı-6 ribaunt-7 asist yaparken, Serge Ibaka 16 sayı-12 ribaunt, Evan Fournier 10 sayı-9 ribaunt, Elfrid Payton 12 sayı-2 asist, benchten gelen DJ Augustin 19 sayı-2 asist ve Nikola Vucevic 9 sayı-12 ribauntla oynadı.
NBA'de günün sonuçları
Orlando Magic 93 - Houston Rockets 100
Washington Wizards 112 - Minnesota Timberwolves 105
Boston Celtics 110 - Philadelphia 76ers 106
Brooklyn Nets 108 - Cleveland Cavaliers 116
Milwaukee Bucks 111 - New York Knicks 116