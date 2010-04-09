Hotmail logosunu değiştirdi

T24- Windows Live Hotmail ani bir kararla yeni logosunu internete sundu. Microsoft, yıllar önce dünyaca ünlü elektronik posta servisi Hotmail'i satın aldıktan sonra servisin popülerliği iyice arttı. Hotmail, yoluna Windows Live Hotmail olarak devam ediyordu.





Shiftdelete'net'in haberine göre, Windows Live Hotmail şimdi de logosunu değiştirdi. Yeni logo, göründüğü üzere şık bir hale getirilmiş. Windows Live platformunun merakla beklenen yeni servisi Wave 4'ün bir parçası olarak değiştirilen logo, kullanıcıların da olumlu tepkilerini aldı.