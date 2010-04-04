Hostes olmadığı için 9 yolcu uçaktan indirildi

T24 - Muş'ta 2 Nisan'da Muş-Ankara seferini yapan Anadolujet uçağından 9 yolcunun kabin memuru yetersizliği nedeniyle indirildiği bildirildi.





Muş Havaalanı Mülki İdare Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Muş-Ankara seferini yapan Anadolujet yolcu uçağındaki 9 yolcunun uçaktan indirilmesinin kabin memuru eksikliğinden kaynaklandığı, uçuşları iptal edilen fazla yolculardan bazılarının Diyarbakır üzerinden Ankara'ya, bazılarının ertesi gün Muş'tan Ankara'ya gönderildiği belirtildi.





Açıklamada şöyle denildi:





“7089 sefer sayılı uçağın yolcuları güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınmaya başlanmıştır. Saat 15:50 sıralarında yolcu alımı bitmiş, bu esnada uçağın kaptan pilotunun 3 kabin memurunun olduğunu ve her kabin memurunun 50 yolcuya hizmet verebileceğini, uçakta 159 yolcu bulunmasından dolayı 9 yolcunun uçağa alınmaması gerektiği, aksi takdirde uçuşun gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını THY görevlilerine bildirdiği öğrenilmiştir. Bunun üzerine THY görevlileri uçuş kartlarını alan son 9 yolcuyu sistemlerinden isim isim belirlemiş, bu yolcular terminal giriş salonuna THY görevlilerince çıkarılmış, uçuşu iptal edilen yolculardan bazıları THY görevleri tarafından Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirilmiş, bazı yolcuların uçuşu ertesi güne aktarılmıştır. Bahse konu uçak aynı gün saat 17:17 sıralarında gecikmeli olarak havaalanımızdan kalkmıştır. Muş Havaalanı'nda meydana gelen fazla yolcu sayısıyla ilgili arbede yaşanmamış, uçuşu iptal edilen yolcular tarafından tarafımıza bu olayın neden meydana geldiğinin sorulması üzerine, uçuşların iptal edilmesinin emniyet veya diğer kamu kurum görevlileriyle ilgisi olmadığı, tamamen THY ile kaptan pilotun tasarrufunda olduğu kendilerine bildirilmiştir.”





2 Nisan'da, Muş-Ankara seferi yapan 7089 sefer sayılı Anadolujet uçağından fazla yolcu bulunduğu gerekçesiyle 9 yolcu indirilmiş, uçak yaklaşık 1.5 saat gecikmeli kalkmıştı.

