

Bild gazetesinin internet sitesindeki açık mektup, Türkçe ve Almanca olarak yayınlandı. Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın Köln'de yapacağı konuşmaya atıfta bulunularak, “Muhtemelen, şubatta Berlin'de yaptığınız gibi şöyle sesleneceksiniz onlara: ‘Dilinizle, bayrağınızla, kültürünüzle gurur duyun' – ve bununla Almanya'yı kastetmeyeceksiniz. Ya da 2008'de Köln'de yaptığınız gibi, suçlayıcı iddialarda bulunacaksınız: ‘Asimilasyon insanlık suçudur'. Almanya özgür bir ülkedir, burada herkes fikrini açıkça söyleyebilir. Bu yüzden, konuşmanızı yasaklayamayız ve yasaklamak da istemiyoruz. Ama yine de bilin ki: Hoş gelmediniz, burada istenmiyorsunuz” ifadeleriyle başladı.

“Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden 301 insan için gözyaşı dökmediniz, omuz silktiniz ve dediniz ki: ‘Bunlar olağan şeylerdir' söyleriyle devam eden mektupta sosyal medya yasaklarına da değinildi.

‘Gazetecileri hapse attırıyorsunuz'

“İnternet platformları Youtube ve Twitter'i kapattırdınız, çünkü orada halkınız özgürce fikrini ifade edebiliyordu” denilen mektupta, “Ailenize yönelik yolsuzluk iddialarına cevap olarak yüzlerce polisi ve savcıyı görevden aldınız. Eleştirilerine katlanamadığınız gazetecileri hapse attırıyorsunuz” sözleri yer aldı.

Açık mektupta ayrıca şu ifadelere yer verildi:

- Kadınlara, kaç çocuk yapacaklarını buyurmak istiyorsunuz. Kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin aynı evde kalmasını yasaklamaya çalışıyorsunuz. Aşık çiftlerin parklarda el ele tutuşmasını engellemek istiyorsunuz.

- İstanbul'un Taksim meydanında şiddete başvurmadan özgürlük için gösteri yapan gençlerin üzerine polisi acımasızca saldırttınız. Göstericilere "çapulcu" dediniz.

- Cumhurbaşkanımız Joachim Gauck'a, Türkiye ziyareti sırasında Türkiye'deki demokrasinin durumu hakkında endişelerini dile getirdiği için hücum ettiniz.

- Sizin gibi siyasetçileri istemiyoruz Almanya'da.

- Biz demokratik, özgürlüğü seven, farklılıkların bir arada yaşadığı bir ülkeyiz. Burada yasalar siyasetçiler için de geçerlidir. Bizde kadınlar sokakta üstsüz de yürüyebilir. Biz herkesin fikrini söylemesine izin veririz, zırvalasa bile.

- Bu akşam istediğinizi söyleyin, sayın Erdoğan. Ama biz size hoş geldin demiyoruz, istenmiyorsunuz.