Hoş geldin gazeteduvar.com.tr

Bir süredir kuruluş hazırlıkları süren Gazete Duvar bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Ali Topuz’un genel yayın yönetmenliğini üstlendiği gazetenin yazar kadrosunda Celal Başlangıç, Ümit Kıvanç, Karin Karakaşlı, Cem Erciyes, İrfan Aktan, Tuğrul Eryılmaz, Fehim Taştekin yer alıyor.

Genel Yayın Yönetmeni Ali Topuz’un kaleme aldığı “Gazete Duvar'dan merhaba!” başlıklı editör yazısında şu ifadelere yer verildi:

"İşini iyi yapma düsturuna inanıyoruz. Haber alma hakkına inanıyoruz. Cesarete inanıyoruz. Açıklığa inanıyoruz...

Gazetenin tanıtım yazısında ise şu ifadelere yer verildi: "Biz gazetecilik yapma arzu ve iddiasıyla karşınızdayız. Şimdi ne söylersek söyleyelim, okur kararını işlerimize bakarak verecek; bu tanışma yazısındaki sözler ancak işlerimize bakıldıktan sonra müspet ya da menfi bir anlam ifade edecek; bundan eminiz. Yine de kendimiz, daha doğrusu neler yapma arzusunda olduğumuz hakkında birkaç kelam etmek istiyoruz.

Gazeteyiz. Elektronik gazete. Demek ki öncelikle ve esasen gazetecilik yapmak arzu ve iddiasındayız. Gazetecilik, Türkiye'nin baş döndürücü gündeminin önemli tartışma konularından biri. Yani gazeteciliğin kendisi haberlik halde. Ülkenin siyasal ve toplumsal serüveni içinde sermaye yapısından kadrosuna, siyasal tercihlerinden etik anlayışlarına kadar gazeteler yoğun tartışma konusu. Açıkçası, işlerin iyi gitmediği herkes tarafından teslim ediliyor.

Gazeteciliğin kötüleşmesine yol açan koşulların bilinciyle huzura çıktıysak, bu koşullara ilişkin bakış ve tutumumuzun bilinmesini isteriz.

İyi gazeteciliğin önünde sayısız engel varsa da, bu engellere takılıp kalmamak gerektiğine inanıyoruz. Gazeteciliğin evrensel ilkelerine bağlı kalma taahhüdüyle yola çıkıyoruz. Öncelikle ve temel olarak haberlerimiz nedeniyle tartışılmak istiyoruz. Demek ki ideolojik, siyasi ve ekonomik manipülasyonlara hiçbir biçimde yönelmeyeceğimiz taahhüdünü veriyoruz. İyi ya da kötü daima haberlerimizle anılmak isteriz. 'Kötü'nün ne olduğunu, neden kaynaklandığını, tekrarına engel olmak için neler yapılacağını okurlarımızla etkileşim içinde tartışacağız. İyi gazetelerin, iyi gazeteciliğin okurla iletişim içinde başarıldığını düşünüyoruz.

Gazeteciliğe hükmetmesi gereken kurallar kümesine uymanın destek ve teveccüh bulacağını, bunlara uymazsak okunmayarak cezalandırılacağımızı biliyoruz.

İşini iyi yapma düsturuna inanıyoruz. Haber alma hakkına inanıyoruz. Cesarete inanıyoruz. Açıklığa inanıyoruz. Koşullardan şikâyetle umutsuzluk, karamsarlık yaymanın koşulları daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramayacağı kanaatindeyiz. İyi çalışmanın, cesaretin, diyalogun ve umudun daha iyi günler görmemizi sağlayacağına inanıyoruz.

Babaannem, 'Gayret bizden, himmet haktan' derdi hep. Gayret bizden, karar okurlardan diyelim biz de.

Tekrar merhaba!"

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