Hortumda yıkılan evde ailesini kurtardıktan sonra kaybolan kahraman köpek, 54 gün sonra ortaya çıktı

ABD'nin Tennessee eyaletinde Mart başında yaşanan bir hortumda birlikte yaşadığı aileyi havlayarak uyardıktan sonra ortadan kaybolan köpek Bella, 54 gün sonra ailesine kavuştu.

Tenessee'nin Cookeville kentinde yaşayan Eric Johnson, 3 Mart'ta yaşanan hortumda, köpekleri Bella'nın kendilerini havlayarak uyandırdığını söyledi. Johnson, hortum gecesi köpeği sayesinde uyandıktan sonra haberleri açarak bir hortumun yaklaştığını gördüğünü ve eşiyle çocuğunu evin içinde güvenli bir bölüme götürdüğünü söyledi.

Eşi ve çocuğunu güvenceye aldıktan sonra evin içinde Bella ve Scooter isimli köpeklerini aramaya başlayan Johnson, çevredeki evlerden yıkılma sesleri duyduğunu söyledi. Panikle çocuğu ve eşinin yanına döndüğünü söyleyen Johnson kendi evlerinin arka bahçesinden de yıkılma sesleri duyduğunu anlattı.

Eşi, çocuğu ve Eric Johnson, hortumdan ciddi yara almadan kurtulurken hortum esnasında yatağın üzerinde uyuyan köpekleri Scooter yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Havlayarak Johnson'ı uyandıran köpek Bella ise hortumdan sonra kayboldu.

8 Mart'tan bu yana Bella'yı arayan Johnson ve ailesi umutlarını kaybetmeye başlamışken çevredeki bir marketin güvenlik kamerasında Bella ortaya çıktı. Johnson ailesi Bella'nın izini sürerek 54 gün önce kendilerini kurtaran köpeklerine kavuştu.