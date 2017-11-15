Hortum felaketinin hasar tespiti sürüyor (4)

KUTSO BAŞKANI GÜNAY: ÇİFTÇİLER, 1-2 AY SONRA ÇIKMAZA GİRECEK

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, hortum felaketinin yaşandığı bölgelerde inceleme yaptı. Günay, afetin yeni yaşanmış olması nedeniyle çiftçilerin seralarıyla bahçelerinin enkazı ile uğraştığını ve afetin ekonomik yönünü yeterince değerlendiremediğini söyledi. Günay, \"Çiftçilerimiz bundan 1-2 ay sonra mevcut borçlarına yeni kurulum maliyetleri de eklenince maddi ve manevi çıkmaza girecek. Çiftçilerimiz ve üyelerimizle yaptığımız istişare sonucunda yaşanan afetin yaralarının sarılması noktasında KUTSO olarak çiftçilerimiz adına devletten beklentilerimiz var. Seralarda işçi- ortakçı- icracı şeklinde çalışan ailelerimize dekar başına 3 bin TL hibe, meyve bahçesi sahiplerine dekar başına 1000 TL hibe, seraları kullanılamaz durumda olan sera sahiplerine dekar başına 30 bin TL 7 yıl vadeli düşük faizli kredi, afette zarar gören tüm çiftçilerimizin bankalara ve kamuya borçlarının en az 1 yıl ertelenmesi. Devletimizden hızlı davranarak, yapacağı desteklemeleri bir an önce çiftçimize açıklamasını bekliyoruz\" diye konuştu.

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