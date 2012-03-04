Hortum faciasında mucize yaşandı

T24- ABD’de önceki gün hortum dehşeti yaşandı. Ülkenin orta batı ve güney eyaletlerini etkisi altına alan kasırga ve hortumlarda en az 36 kişi yaşamını yitirdi.

ABC News’un haberine göre, Indiana’nın New Pekin kentinde adı açıklanmayan sarı saçlı mavi gözlü bir kız bebek evinin 16 kilometre uzağında bir tarlada bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumun kritik olduğu bildirildi.

Dört yaşındaki Daylin Terry Jackson ise bebek kadar şanslı değildi. Indiana’nın Chelsea kentinde yaşayan Amanda Jackson, hortum evlerini silip süpürdüğünde oğlu Daylin ile sığınaktaydı. Amanda oğlunu kollarıyla sarmasına rağmen hortumun şiddetine dayanamadı. Daylin ve hortum vurduğunda üst katta olan büyükanne ve büyükbabası yaşamını yitirirken Amanda Jackson yaralandı.

Önüne çıkan evleri yerle bir eden hortum, ağaçları kökünden söktü, otomobilleri ters çevirdi. Indiana eyaletindeki 1900 kişinin yaşadığı Marysville kasabasının “haritadan silindiği” söyleniyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor, enkaz altında ceset aranıyor.