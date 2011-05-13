'Horozum yumurtladı'

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Veteriner: Yumurtlayabilir

Hacı Osman Mescidi Mahallesi'nde yaşayan Necati Sarıçam, küçük yaşlardan bu yana horoz beslediğini söyledi. Yetiştirdiği bir Hint horozunun ''dövüş horozu'' olduğunu ifade eden Sarıçam, bu horozun yaklaşık 2 ayda bir defa yumurta verdiğini öne sürdü.Kümesinde yumurtayı görünce inanamadığını ve şaşırdığını anlatan Sarıçam, ''Diğer horozlarla dövüştüğü için bu horoza ayrı bir kümes yaptık ve orada besliyoruz. 45 günde, 2 ayda bir yumurta veriyor, biz de şaşırıyoruz'' dedi.Yumurtanın bu horozdan olduğuna emin olduklarını ifade Sarıçam, şöyle konuştu:''Bu konuda eminim. Ayrı yaptığımız kümese diğer tavuk veya horozların hiçbiri girmiyor. Bu yumurta diğer yumurtalardan küçük, güvercin yumurtasına benziyor. Çevremizdeki insanlar da inanmıyor ama bu horozun yumurtladığına eminim. Çevremizde bazı kişiler, bu horozun tavuk cinsinden olma ihtimalini söylüyorlar. Ama bu tavuk yumurtası değil, güvercin yumurtası gibi küçük.''İlçede veterinerlik yapan Veteriner Hekim Mustafa Koçkaya ise bu tür horozların yumurtlayabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:''Hint horozlarının çoğu yerde yumurtladığını görüyoruz, bu tür horozlar stres altında iken yumurtlayabiliyorlar ama bu yumurtlama yılda bir olmakta. Buna örnek olarak son yıllarda Tokat'ın bir ilçesinde yaşanmıştır. Yalnız Divriği'de yaşanan 20 günde, 2 ayda bir yumurtlayan horoz vakası daha önce hiçbir yerde görülmemiştir. Tabii bazı hayvanların yumurtalıklarında problemler olabiliyor, bu konunun bilimsel inceleme yapılması için hayvanın incelenmesi lazım.'