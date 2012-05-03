Horoz Hakkı yumurtladı mı?

Muş'lu Nizamettin Tuncer, horozunun yumurtladığını iddia etti. Tuncer, "İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Bu yumurta diğer yumurtalardan küçük, güvercin yumurtasına benziyor. Bazı komşularım inanmıyor ama ben horozun yumurtladığına eminim” dedi.

Küçük yaşlardan bu yana kümes hayvancılığı yaptığını söyleyen ve kümesindeki horozun yumurtladığını iddia eden Tuncer, şöyle konuştu:

”Sabah işe gideceğim sırada, eşim kümesteki horozun çok fazla ses çıkardığını söyledi. Kümese girdiğimde horozun bir köşeye oturduğunu gördüm. Altında küçük bir yumurta görünce, büyük şaşkınlık yaşadım. Arkadaşlara böyle bir mucize olabilir mi diye sordum? İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Bu yumurta diğer yumurtalardan küçük, güvercin yumurtasına benziyor. Bazı komşularım inanmıyor ama ben horozun yumurtladığına eminim.”

Veteriner Hekim Ali Tuncer ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

”Bu hayretle karşılanacak birşey. Hayvanda büyük ihtimal fizyolojik bozukluk var. Bu, bilim dışı bir olay. Aynı anda hem erkeklik hem de dişilik organlarına sahip diye düşünebiliriz. Çünkü kırdığım yumurtanın içinde sarısı yoktu.”