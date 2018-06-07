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Horoz dövüştürenlere polis baskını

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir barakada horoz dövüşü yaptıranlara polis baskın yaptı

07 Haziran 2018 14:04

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'de bir barakada horoz dövüşü yaptıranlara polis baskın yaptı. Şüphelilere idari para cezası uygulanırken, 9 horoz barınağa teslim edildi. 
Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri para karşılığı bir barakada horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri  geçtiğimiz cuma günü Habipler A1 Caddesi üzerinde bulunan bir barakaya baskın düzenledi. Suçüstü yakalanan horoz sahipleri  ile baraka sahibi İsmet K. ve  Abdulrezzak K. gözaltına alındı. Kumar oynatmak için yer temin etmek ve hayvanlara kötü muameleden işlem yapılan zanlılar serbest bırakılırken, karakola getirilen horozlar daha sonra barınağa teslim edildi.

(FOTOĞRAF)

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