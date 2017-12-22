Horoz dövüştüren 5 kişiye 115 bin lira ceza

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde Tüm Kanatlı Kümes Hayvanlarını Sevenler Derneği Başkanı Y.K. ve horoz sahibi 4 kişiye horoz dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle toplam 115 bin 584 lira para cezası kesildi.

Turgutlu\'daki Tüm Kanatlı Kümes Hayvanlarını Sevenler Derneği\'ne, geçen 14 Aralık gecesi operasyon düzenleyen polis ekipleri, horoz dövüşü yaptıran dernek başkanı Y.K ile horoz sahipleri M.Y., İ.K., M.Z. ve M.K.\'yi suçüstü yakaladı. Bahisle dövüştürülen 10 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürlüğü Manisa Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından, haklarında idari işlem başlatılan şüphelilere, 99 bin lirası Tüm Kanatlı Kümes Hayvanlarını Sevenler Derneği Başkanı Y.K.\'ye, kalanı ise horoz sahiplerine olmak üzere toplam 115 bin 584 lira para cezası kesildi. Ayrıca horoz dövüşü yaptırılan Tüm Kanatlı Kümes Hayvanlarını Sevenler Derneği\'nin kapatılması için yasal işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'nun 11\'inci maddesi kapsamında hayvanları dövüştürmenin yasak ve izinsiz gösteri düzenlemenin yasak olduğunu belirtip, \"Güzellik yarışması adı altında hayvanlar bahis için dövüştürülüyor. Horoz seven vatandaşlardan güzellik yarışması yapmak isteyenlerin il müdürlüğünden izin alması gerekmektedir. Yasada, sadece folklorik amaçlı şiddet içermeyen gösterilere izin verilmekte, bunun dışında hiçbir eyleme izin verilmemektedir. Koruma altında alınan horozlar, tedavilerinin ardından sahiplendirilecek\" dedi.

Bayil, Manisa\'da 2017 yılında hayvanları dövüştüren, döven, zarar veren ve tehlikeli hayvan besleyen toplam 23 kişiye 379 bin idari para cezası uygulandığını kaydetti.



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