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Yaşam

Horon oynarken öldü

Bir TV'nin Rize’deki program çekimi sırasında horon oynayan 68 yaşındaki şair Paşa Ali Karagöz, kalp krizi geçirerek öldü

06 Şubat 2009 02:00

Bir televizyon kanalının Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki program çekimi sırasında horon oynayan 68 yaşındaki şair Paşa Ali Karagöz, kalp krizi geçirerek öldü. 

Rize'den uydu aracılığı ile ulusal yayın yapan Çay TV'de yayınlanan ve Birsen Ertan tarafından hazırlanan ‘Birsen'le hayata dair' adlı program için Çamlıhemşin İlçesi Köprübaşı Köyü'nde yöre şairleri konu alan program çekimi yapıldı. Çekim sırasında, 4 çocuk babası 68 yaşındaki şair Paşa Ali Karagöz ile de röportaj yapıldı.

Sarıkamış'ta şehit düşen yakınlarını anlatan Karagöz, daha sonra kendisine ait 225 yıllık tarihi konağın önünde şiir okudu. Röportajdan 10 dakika sonra tulum eşliğinde horon oynayan Karagöz, kameranın kayıtta olduğu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmaya çalışılan Karagöz, yolda öldü.

Karagöz'ün kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Program yapımcısı Birsen Ertan, röportaj sırasında şair Karagöz'ün biraz heyecanlı olduğunu fark ettiğini belirterek, “Röportajda bize Sarıkamış şehitlerini anlattı. Bu esnada biraz duygulandı. Sonra horon oynarken bir anda fenalaştı ve yaşamını kaybetti. Yaşanan bu olay bizi de çok üzdü” dedi.

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