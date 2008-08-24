Horon başladı

Turkcell Süper Lig’de sezonun ilk maçında sahasında başkent temsilcisi Ankaraspor’u ağırlayan bordo mavili ekip, sahadan galibiyetle ayrılmasını bile taraf oldu.



Trabzonspor'u galibiyete taşıyan goller 64. dakikada Manisaspor'dan transfer edilen Selçuk İnan ve 86. dakika Kayserispor'dan transfer edilen Gökhan Ünal'ın ayağından geldi. Konuk Ankaraspor'da Theo henü maçın ilk yarısında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı bir şekilde giren Trabzonspor, 2008-2009 sezonunun ilk maçında seyircisi önünde Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.



Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maçın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İki takımın da net pozisyonlar üretemediği maçın 37. dakikasında Ankaraspor'dan Theo ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekip Yattara ile şekillendirdiği ataklarda istediğini alamadı ve devre golsüz bitti.



İkinci yarıda eksik kalan rakibi karşısında topa daha çok sahip olan bordo-mavililer, Umut ve Serkan'la pozisyona girdi. Teknik direktör Ersun Yanal Barış Memiş'i oyuna alarak hücum etkinliğini artırmaya çalışırken, beklenen gol 64. dakikada Selçuk'un yaklaşık 30 metreden yaptığı güzel vuruşla geldi: 1-0.



Golden sonra rahatlayan Trabzonspor, Gökhan Ünal'ın ayağından farkı artırma şanslarını kullanamazken, Kayserispor'dan transfer edilen golcü oyuncu 86'da skoru belirleyen golü atmayı başardı.



Trabzonspor bu galibiyetle, toplam 22 yeni futbolcu transfer ederek başladığı 2008-2009 sezonuna 3 puanla 'merhaba' dedi.



TRABZONSPOR: 2 - ANKARASPOR: 0

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Serkan Ok, Erhan Sönmez

Trabzonspor: Tolga, Serkan, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara, Umut, Gökhan

Ankaraspor: Senecky, Erhan, Eren, Muhammet, Batak, Hürriyet, Tita, Theo, Mehmet Çakır, Bilal, Ömer

Sarı Kartlar: Dk. 35 Yattara (Trabzonspor), Dk. 26 Theo (Ankaraspor)

Kırmızı Kart: Dk. 37 Theo (Ankaraspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Serkan'ın sağ taraftan yaptığı ortada Ankarasporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırmak istedi. Yattara'nın önüne düşen meşin yuvarlak, bu futbolcunun sert şutunda az farkla auta çıktı.



12. dakikada Hüseyin'in pasında defans oyuncularından sıyrılan Gökhan Ünal, ceza sahası önünden sert bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak, kale direğinin solundan oyun alanı dışına çıktı.



31. dakikada Cale'nin soldan ortasında Yattara topla buluştu. Ceza alanına giren Gineli futbolcunun ortasına yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı









