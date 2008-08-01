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Spor

Hornets takviye yaptı

New Orleans Hornets, şampiyon Boston Celtics'ten James Posey'i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu, 4 yıl için 25 milyon dolar alacak.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

NBA'de transferler devam ediyor. Geçen sezon Boston Celtics'te şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu James Posey, New Orleans Hornets ile anlaştı.

James posey, Boston Celtics'in 1986'dan bu yana ilk şampiyonluğunu kazanmasında en kilit isimlerden biriydi. Daha önce Miami Heat ile de bir NBA şampiyonluğu bulunan Posey, kenardan gelerek Lebron James, Kobe Bryant gibi süper yıldızlara yaptığı etkili savunmayla dikkat çekti.

Şampiyonluğun ardından, ilk tercihinin Boston olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, New Orleans Hornets'in cazip teklifine 'hayır' diyemedi.

Hornets, 31 yaşındaki oyuncuyla 4 yıl için 25 milyon dolara anlaştı. Draft öncesi, 27. sıradaki seçim hakkını 3 milyon dolar karşılığı Portland Trail Blazers'a satan New Orleans, bu parayla önemli bir eksiğini kapamış oldu.

Geçen sezon batı yarı finalinde San Antonio Spurs'a 4-3 yenilen Hornets, yetersiz benchini takviye için deneyimli oyuncular arıyordu.

Posey geçen sezon play-off'larda ortalama 22 dakika süre almış ve 6.7 sayı ve 3.6 ribaundla oynamıştı.

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