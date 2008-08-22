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Hornest makyaj tazeledi

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Güneybatı Grubu şampiyonluğuna ulaşan New Orleans Hornets, 2008-2009 sezonuna yeni logo ve formalarla girecek...

22 Ağustos 2008 03:00

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Güneybatı Grubu şampiyonluğuna ulaşan New Orleans Hornets, 2008-2009 sezonuna yeni logo ve formalarla girecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan New Orleans Hornets'in yönetim kurulu üyelerinden Chad Shinn, "New Orleans Hornets'li olmaktan ve bu şehrin geçmişini, bugününü, yarınını yansıtan yeni logolarımız ile formalarımızı tanıtmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu heyecan verici yeni logo ve formalarımız saha dışındaki şampiyonluk tutkumuzu yansıtıyor" dedi.

2007-2008 sezonunu 56 galibiyet – 26 mağlubiyet ile noktalayarak Güneybatı Grubu şampiyonu olan New Orleans Hornets, Batı Konferansı yarı finalinde San Antonio Spurs'e 4-3 boyun eğerek play-offlara veda etmişti.

New Orleans'ta yaşanan felaket yüzünden Oklahoma City'e taşınan takım, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçtiğimiz sezon yeniden New Orleans'a taşınmıştı.

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