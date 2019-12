Hormon terapisiyle meme kanseri bağlantılı

Marcia Stefanik ile çalışan ekip, kanser riskinin, hormon terapisinin sonlandırılmasından sonra düştüğünü kanıtladı. Oxford Üniversitesi kanser uzmanı Valerie Beral da, hormon terapisinin son yıllarda yüzde elli oranında azalmasının, yılda 1000 kanser vakasını önlediğini söyledi.Ancak diğer bir uzman grubu kanser riskinde düşüşün başka faktörlerle ilgili olduğunu iddia ediyor. 2002 yılındaki östrojen ve progesteron takviyesine bağlı meme kanseri riskini ortaya koyan “Women’s Health Initiative” araştırmasının sonuçları hep büyük tartışmalara yol açmıştı. New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan son araştırmanın yazarları, yeni sonuçların hormon terapisi ve meme kanseri ilişkisiyle ilgili tartışmaya nokta koyacağını düşünüyorlar.Amerika’da 2002 yılından bu yana hormon terapisinde yaşanan gerilemeden sonra meme kanseri vakalarında düşüş yaşanmış. Birçok uzmana göre bu gelişme, böyle bir ilişkinin gerçekten bulunduğunu göstermekte. Son araştırmada 2002 yılında hormon terapisini bırakan 15.000 kadın dışında araştırmaya katılmayan ve hormon terapisini sonlandırma önerisi almayan kadınların durumu da takip edilmiş. Birinci grupta hastalanma oranı 2002’den sonraki ilk beş yıl içinde daha yüksekken, daha sonra hızla düşmüş. Meme kanseri tanısı son iki ay içinde yüzde yirmi sekiz oranında düşmüş. Bu kadınlarda 2002’den önce ve sonra aynı oranda mamografi çekilmiş.İkinci gruptaki kadınların birçoğu da hormon terapisini bırakmaya karar vermişler. Hormon terapisini bırakmayan kadınlarda kanser riski daha yüksek kalırken, beş yıl hormon tedavisi görenlerde meme kanseri her yıl ikiye katlanmakta diyor uzmanlar. Stefanik’e göre sonuçlar östrojen ve progesteron kombinasyonunun meme kanserine yol açabileceğini kanıtlamakta.