Hormon ilacı, Alzheimer’ın hızını kesemedi

Yağ asidi oranını azaltarak Alzheimer tedavi edilebilir

Alzheimer’de erken teşhis için yeni umut

Araştırmacılar, büyüme hormonunun üretilmesini sağlamak için deney aşamasındaki ilacı 1 yıl boyunca 208 hafif ve orta düzeyde Alzheimer hastasına verdi. İkinci gruptaki 208 kişiyeyse placebo (sahte ilaç) verildi.İlaç alan hastalarda büyüme hormonunun oranı arttı bu da "İnsülin benzeri Büyüme Faktörü 1" yani kısaca IGF1 olarak bilinen hormonun harekete geçmesini sağladı. Ancak ilaç, Alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatamadı.Araştırmanın başındaki Pensilvanya'daki Merck Araştırma Laboratuvarı'ndan J.J. Sevigny, bu araştırma sonucunun, hormonların beyin hücreleri arasındaki hayati bağlantıyı tahrip eden zehirli "beta amiloid" proteinini hedef alabileceği yönündeki tezi çürüttüğünü bildirdi.Daha önce fareler üzerinde yapılan araştırmalar, IGF-1 hormonunun beyindeki "beta amiloid" adı verilen plakların birikimini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermişti.Araştırma, Neurology dergisinde yayımlandı.