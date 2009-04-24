Horlamayı önlemenin 9 pratik yolu

Kişi için sosyal bir sorun haline gelebilen horlamayı kesmek için ne yapmak gerekir?



Anadolu Sağlık Merkezi (ASM) Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Şirin Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, dokuz pratik öneriyle horlamayı önlemenin yollarını anlatıyor.



Eğer horlamanız eşinizi ve çevrenizdekileri rahatsız ediyorsa, aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:



- Yatmadan üç saat öncesine kadar ağır yemek ve alkolden kaçının. Yatmadan önce ağır yemek yemek boğaz kaslarının normalden daha da gevşemesine yol açar ve bu durum horlamayan bir insanın dahi horlamasına yol açabilir.



- Yatmadan önce sakinleştirici ve antihistamin almaktan kaçının. Bu ilaçlar da boyun kaslarına baskı yapar ve horlamaya neden olabilir.



- Eğer kiloluysanız kilo verin. Fazla kilonun neden horlamaya yol açtığı bilinmiyor. Boğaz etrafındaki yapılarda yağ artışına bağlanabilir ki bu da nefes aldığınız hava geçitlerinin boyutunu küçültür.



- Sırt üstü yatmaktan kaçının. Dil geri düştüğü ve hava yollarının üzerine baskı yaptığı için pozisyon horlamaya yol açabilir. Yüzüstü veya yan yatarak uyumak tercih edilebilir. Ancak ağır horlayanlar için yatış pozisyonunun bir etkisi yoktur, horlama her pozisyonda devam edebilir.



- Tenis topu tedavisini deneyin. Yatağa girmeden önce içinde tenis topu olan bir bel çantası takın ve sırtınızın boşluğuna getirin. Alternatif olarak pijamalarınızın arkasına bir tenis topu da yapıştırabilirsiniz. Katlanmış bir çift çorap da işinizi görebilir. Her sırtüstü döndüğünüzde rahatsız olup yan yatarsınız.



- Yatağınızın baş kısmını yukarı doğru eğimli hale getirin. Yatağın baş kısmındaki ayaklarının altına kitap ya da tuğla koyabilirsiniz. Bu kronik horlamayı düzeltmeye yardımcı olabilir.



- Geniz tıkanmasına yol açan üst solunum sorunları ve alerjiler için bir hekime başvurun. Alerjiler ve soğuk algınlıklarından doğan tıkanmalar, hava geçitlerinin daralmasına yol açar. Hava dar bir yoldan geçtiğinde daha türbülanslıdır ve gırtlak dokularının titreşmesine yol açar. Eğer soğuk algınlığından dolayı burnunuz tıkanıksa, bu durumu gideren ilaç kullanın.



- Yatak odanızda temiz hava akışı olduğundan emin olun. Oda sıcak ve kuruysa burun geçitleri uyku sırasında tıkanır ve bu genellikle horlamaya yol açar. Pencerelerinizi açık tutun ve gerekirse genzinizi nemli tutmak için nemlendirici kullanın.



- Eğer sigara içiyorsanız, bırakın. Sigara içmek birçok ölümcül sağlık sorunlarıyla birlikte iltihaplanma, gırtlak tümörü, bronş tıkanması ve mukus birikmesine yol açan tahriş edici bir etkiye sahiptir ve tüm bunlar horlamayı artırır.

