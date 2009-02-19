Horlamayı nasıl durdurursunuz?

Horlamak yanımızda yatanı rahatsız etmenin yanında düşündüğünüzden daha ciddi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Tri-State uyku bozuklukları Merkezi'nin yöneticisi Martin Scharf, horlama yaş ve cinsiyet ile önemli değişiklik gösterse de insanların yarısından fazlasının horladığını tahmin ediyor. Scharf, insanın uyuduğu zaman kas gücünü kaybettiğini ve bu kaybın her yerde, kısmen boğaz bölgelerinde oluştuğunu belirtti.



Horlamaya yol açan diğer bir nedenler ise, boyun genişliği ve kilo, uyku apnesinin en büyük belirleyicisidir. Ayrıca alerjiniz varsa ve burnunuzdan nefes almada zorlanıyorsanız muhtemelen ağzınızdan nefes alıp verirsiniz. Bu horlama için iyi değildir. Sabahları çok kuru bir boğazla uyanırsanız, ağzınız açık uyuyorsanız burada artan bir uyku apnesi riski vardır. Bunun yanında alkol de dokuları gevşeterek horlamaya yol açar.



İyi bir gece uykusu için yapmanız gerekenler:



Horlamadan kurtulmak için Dr. Scharf şunları tavsiye ediyor:



Kilo verin: Düşük vücut kütlesi daha küçük boyun, daha büyük hava yolu ve sağlıklı bir yaşam tarzı anlamına geliyor.



Snore ball tekniği: Hastaların uygun pozisyonda yatmaları tavsiye edilir. Hastanın bunu gerçekleştirebilmesi için snore ball tekniği kullanılabilir. Burada, hastanın sırt üstü uyumasını engellemek amacı ile hastanın sırtına bir tenis topu tutturulur ve böylece hasta sırt üstü yatırılmaz.



Burun akıntısı ve doğru burun spreyleri: Bu işe yarayabilir, ancak burundan çok boğaz için olan spreylerden uzak durun.



Eğer bu yöntemler işe yaramazsa doktora başvurun.

