Horlama, çocukların büyümesini yavaşlatabilir

Günaydın gazetesinde yer alan haberde, uzmanlara göre derin uyku diye tabir edilen esnada vücuda faydalı olan büyüme hormonları çok sık salgılanıyor. Horlama sorunu olan çocuklar ise derin uykularındayken sıkça uyanmak zorunda kaldıklarından, bu oran düşüyor. Ayrıca solunum bozukluğundan kaynaklanan horlama ile bölünen uyku çocuklarda kolay sinirlenme ve davranış bozukluğuna da yol açıyor.