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Sağlık

Horlama, çocukların büyümesini yavaşlatabilir

Uykusunda horlama sorunu çeken çocukların, büyüme sürecinde problem yaşayabileceği belirtildi.

25 Kasım 2008 02:00

ABD'de bulunan Yeshiva Üniversitesi bilim insanları çocuklarda horlama sorunu üzerine bir çalışma yaptı. Anne ve babalara uyarı niteliğindeki incelemede uzmanlar, uykusunda horlama sorunu çeken çocukların büyüme sürecinde problemler olabileceğini vurguladı. 


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Günaydın gazetesinde yer alan haberde, uzmanlara göre derin uyku diye tabir edilen esnada vücuda faydalı olan büyüme hormonları çok sık salgılanıyor. Horlama sorunu olan çocuklar ise derin uykularındayken sıkça uyanmak zorunda kaldıklarından, bu oran düşüyor. Ayrıca solunum bozukluğundan kaynaklanan horlama ile bölünen uyku çocuklarda kolay sinirlenme ve davranış bozukluğuna da yol açıyor.

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