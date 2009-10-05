Horizon1 gemisi dönüş yolunda

Korsanlar üç aydır rehin tuttukları Horizon 1 isimli Türk gemisini fidye karşılığında serbest bıraktı.

Korsanlarla aylardır pazarlık yürüten Horizon Deniz Ticaret Taşımacılık Şirketi'nin yetkilileri sonunda anlaşma sağladı.

Şirketin avukatı Nilgün Yamaner, Aden Körfezi'nde kaçırılan Horizon 1 gemisindeki korsanların gemiden ayrıldığını söyledi.

Deniz korsanlarının saat 17.45 itibarıyla gemiden ayrıldıklarını belirten Yamaner, 23 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Fidye ile ilgili bilgi vermekten kaçınan Yamaner, "Geminin kurtarılması için tüm fedakarlıkları şirketin öz kaynaklarıyla yapıldı. Sonucun iyi olması en büyük sevincimiz" diye konuştu.

Horizon-1 Kızıl Deniz'den geçerek Ürdün Limanı'na gidecek.

Türk personel buradan uçakla Türkiye'ye getirilecek.

Genelkurmay: Refakat ve koruma sağlanacak



Genelkurmay Başkanlığı, Eyl Körfezi'nden ayrılacak Horizon-1'e intikali süresince bölgede TCG Gediz (F-495) tarafından refakat ve koruma sağlanacağını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgi notunda şunlar kaydedildi:

''8 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, Eyl Körfezi/Somali'de deniz haydutlarının elinde bulunan Horizon-1 isimli ticaret gemisi 05 Ekim günü 17.30'dan itibaren serbest bırakılmıştır.

Bölgeye intikal eden TCG Gediz (F-495) Fırkateyni tarafından, geminin emniyeti tesis edilmiş, halihazırda erzak ikmali ile tıbbi destek sağlanmakta olup, ayrıca yakıt ikmali de yapılacaktır.

Eyl Körfezi'nden ayrılacak Horizon-1'e intikali süresince bölgede TCG Gediz (F-495) tarafından refakat ve koruma sağlanacaktır.''