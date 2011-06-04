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HORASAN'DAKİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ERZURUM (A.A)

04 Haziran 2011 22:52

-HORASAN'DAKİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ERZURUM (A.A) - 04.06.2011 - Erzurum'un Horasan ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölenler arasında bulunan bir çiftin, iki hafta önce düğün yaptıkları öğrenildi. Abdullah Kılıç'ın kullandığı yolcu otobüsünün, Ağrı-Horasan karayolunda, Dellal karakolu yakınlarında, şarampole devrilmesi sonucu ölen 6 kişiden 4'ünün kimlikleri belirlendi. Ölenlerden ikisinin Bursa'da yaşayan ve iki hafta önce düğün yapmak için memleketi Ağrı'ya giden Adem ile Hülya Karasungur çi1fti olduğu öğrenilirken, diğer kimlikleri belirlenenlerin ise Serkan Aydın ve Emine Köroğlu olduğu belirtildi. Bursa'da vergi denetmeni olarak görev yapan Adem Karasungur ile eşi Hülya Karasungur, iki hafta önce düğün yapmak için ailelerinin yaşadığı memleketleri Ağrı'ya gitti. Ağrı'da, 21 Mayıs'ta, düğünleri yapılan ve evlendikten iki hafta sonra Bursa'ya geri dönmek üzere otobüsle yola çıkan Karasungur çifti, evliliklerinin on üçüncü gününde, geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi. Horasan İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeleri almaya gelen Karasungur çiftinin yakınları, sinir krizi geçirdi. Adem Karasungur'un babası Hamit Karasungur, ''Daha düğününüzü yeni yapmıştık'' diyerek ağladı. Karasungur çiftinin cenazeleri, özel araçla hastane morgundan alınarak Ağrı'ya götürüldü.

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