Horasan'da mal paylaşımı dehşeti: Ağabeyini ve 4 yeğenini öldürdü (4)- Yeniden

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Horasan ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı olan İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve 4 yeğenini tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü, ağabeyinin 3 torununu da yaraladı. Olay sonrası oğulları ile kaçan İlhami Yılmaz, Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesisi, Nene Hatun Caddesi\'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yılmaz\'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yılmaz\'ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 kişinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yılmaz\'ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, yeğenleri Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Mehmet Yılmaz\'ın 3 torunu ise yaralandı. Hafif şekilde yaralanan İlhami Yılmaz ise iki oğlu ile birlikte kaçtı.

OĞULLARI İLE KAÇARKEN YAKALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İlçede ve hastane önlerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, İlhami Yılmaz\'ın yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, iki oğlı ile birlikte kaçan İlhami Yılmaz\'ı Horasan\'a 35 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış\'ın Karaurgan mevkiinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yılmaz ve 2 oğlu, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. İlhamı Yılmaz ve oğullarının sorgusunun devam ettiği belirtildi.

BABA VE OĞULLARIN CENAZESİ ERZURUM\'A GETİRİLDİ

Yaralanan 3 torunun hastanede tedavileri sürerken, İlhami Yılmaz\'ın öldürdüğü ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz ile oğulları Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz\'ın cesetleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

2 YIL ÖNCE PKK\'LILAR KAÇIRMIŞTI

Öte yandan İlhami Yılmaz, 10 Haziran 2016 tarihinde Horasan\'da terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları iddia edilen 5 kişi tarafından kaçırılmıştı. Bu dosyada müşteki olan Yılmaz\'ı kaçıran 4\'ü tutuklu 5 sanık geçen günlerde Erzurum\'da görülen davada \'yağma\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 16\'şar yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.



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