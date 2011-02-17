-HORAKOVA YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Hana Horakova, FIBA Avrupa tarafından yılın oyuncusu seçildi. Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, bayan basketbol takımının yıldız basketbolcusu Hana Horakova'nın, FIBA Avrupa tarafından yılın oyuncusu seçildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, 2010 Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nda 12.1 sayı, 4.9 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla oynayan Çek oyuncunun en iyi oyuncu (MVP) ödülünü aldığı kaydedildi. Bu arada sarı-lacivertli takımın Türk oyuncusu Nevriye Yılmaz ise 11. sırada yer aldı.