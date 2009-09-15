Hopf: Birayı içen TV izlemeden yatak odasına geçiyor!

Almanya'da üretilen ve Avrupa genelinde satılması planlanan yeni bira erkekleri sadece serinletmekle kalmayacak aynı zamanda memnun da edecek.

Zira, Alman bira üreticisi Juergen Hopf, Bavyera Schoenbrunn'daki bira üretim atölyesindeki makinelerin bozulması sonucu kazayla, libidoyu yükselten bir bira ürettiği iddiasında.

Buna göre, söz konusu bira, 'derhal' etki göstermesi açısından Viagra'dan bile iyi. Hofpf, birasının sırrını, bir gece makinelerin bozulması sonucunda üzerinde sadece deri bir önlükle ve şapkayla çıplak olarak karışımı hazırlamasına bağlıyor.

Hopf, "Makine yeniden başlamadı, ben de büyük bir sopa alıp fıçıyı karıştırdım. Birden garip bir şey hissettim ve bu biranın daha önce ürettiklerimizden farklı olacağını biliyordum. Gerçekten de bira piyasaya sürüldükten ve biz de içtikten sonra etkisi hemen gerçekleşti. Sorduğum herkes bütün hafta televizyonun yüzüne bakmadığını, doğrudan yatak odasına geçtiklerini anlattı" diyor.

Hopf, şimdi üstsüz bir kadın resminin bulunduğu etiketiyle tamamlanmış özel birasını Avrupa geneline ihraç etmeyi planlıyor: "Şimdiden İngiltere'den bir iki müşteri çıktı. Ama insanlar biramızı bir kez tanıyınca, hiç olmadığımız kadar büyüyeceğiz."