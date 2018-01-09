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Hoparlörü değiştirmek için minareye çıkan imam öldü; cesedi vinçle indirildi!

İmamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

09 Ocak 2018 11:23

Artvin’in Şavşat ilçesinde arızalı hoparlörü değiştirmek için çıktığı minarede kalp krizi geçiren 49 yaşındaki imam Özgen Gül, hayatını kaybetti. İmamın cansız bedeni minareden vinçle indirildi.

Olay, dün ilçenin Yaşar köyünde meydana geldi. Köy camisinin imamı Özgen Gül, arızalı hoparlörü değiştirmek için minareye çıktı. Minarede fenalaşan ve yere yığılan Gül’ün yardımına vatandaşlar koştu. İmam Gül'ün öldüğü anlaşıldı. Minare merdivenlerinin dar olması nedeniyle imamın cesedi olay yerine çağrılan vinç ile indirilebildi. Özgen Gül’ün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA)

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