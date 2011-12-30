Hopa’daki oteller için polis kararıyla mühür





T24- Hopa Toplum Sağlığı Merkezi Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün isteği üzerine 3 otel, 5 disko ve 1 restorana 3’er ay kapatma cezası verdi. Ancak 3 kişilik komisyonda 2 polisin bulunması kararı tartışmalı hale getirdi.











Milliyet'in haberine göre, Artvin’in Hopa ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün isteği üzerine, “Zührevi hastalık yaydıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri” iddiasıyla 3 otel, 5 disko ve ve 1 restoranta, 90’ar gün kapatma cezası verdi. Ancak, kapatma kararı alan komisyonun 3 üyesinden 2’sinin İlçe Emniyet Müdürü ile Asayiş Büro Amiri olması, “Emniyet, hem savcı hem yargıç olmuş” eleştirilerine neden oldu.







Kapatma kararı nedeniyle ilçede yaklaşık 250 kişinin işsiz kaldığı belirtilirken, kararın Hopa olayları nedeniyle uygulamaya konulduğu öne sürüldü. Rize İdare Mahkemesi ise, kapatma kararına karşı açılan davayı görüşerek, 5 disko ile 1 restorana verilen cezaları kaldırdı.







Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hopa Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu’na 24 Kasım tarihinde başvurarak, 3 otel, 5 disko ve 1 restorana, “Zührevi hastalık yaydıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri” iddiasıyla ceza verilmesini istedi. 8 Aralık’ta toplanan ve Dr. Pınar İskender Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Engin Duru ve Asayiş Büro Amiri Başkomiser Halil Telli’den oluşan komisyon, 9 işletmenin 90’ar gün kapatılarak faaliyetten yasaklanmasına oybirliği ile karar verdi. Aynı gün Hopa Kaymakamı Abdullah Akdaş’ın onayladığı karar uygulama için Hopa Belediyesi’ne gönderildi. Hopa Belediyesi Zabıta ekipleri de, 21 Aralık günü 9 işletmenin kapısına mühür vurdu.





‘Hem savcı hem de yargıç oldular’





Kapatma kararı ardından işletmeler adına işletmelerin avukatı Halil Canbolat, komisyon kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme önceki gün 5 disko ve 1 restorana verilen kapatma cezasını kaldırdı, 3 otel için verilen kararı yerinde buldu. Bu karara da Trabzon Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunuldu.







İşletmelerin avukatı Halil Canbolat, komisyon kararı ile verilen cezanın anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek, “Kararı veren komisyonun yapısına bakıldığında karar daha da ilginç bir hal almaktadır. Üç kişilik komisyonda bir doktor, emniyet müdürü ve baş komiser yer almaktadır. Emniyetin yaptığı tek taraflı bir araştırma üzerine yine komisyonda Emniyet Müdürü ve Asayiş Büro Amiri’nin imzası ile, üstelikte hiç savunma ve beyan alınmadan işyerlerinin kapatılması, ne hukuk devleti ile ne de adalet, özgürlük ve laiklik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Deyim yerindeyse bu kararda Hopa Emniyeti hem savcı ve hem yargıç olmuş, kendi aramış, kendi bulmuş, yargılamış ve kararı da kendi vermiştir.”



‘Otellere hiçbir uyarı yapılmadı’





Kapatma kararı alınan otellerde hiçbir olay olmadığını, uyarı ve ikaz da yapılmadığını belirten Cihan Otel İşletme Müdürü Ender Güngör, “Benim işletmemde 23 kişi çalışıyordu. 3 ay kapalı kalacağımız için bu kişilerin çıkışlarını vermek durumunda kalacağız. Bu karar karşısında şok olmuş durumdayız. Hopa olaylarından sonra alınan bu karar biraz düşündürücü oldu. Burayı ekonomik olarak çökertmek mi istiyorlar? Bu kadar kişinin mağdur bırakılması çok vahim” diye yakındı.