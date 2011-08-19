-Hopa'daki olaylarla ilgili 1 kişi tutuklandı ARTVİN (A.A) - 19.08.2011 - AK Parti'nin Artvin'in Hopa ilçesindeki mitinginde çıkan olaylarla ilgili 1 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayısta yapılan miting sırasında çıkan olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Kemalpaşa Halkevi üyesi Güven Poshoroğlu, Kemalpaşa beldesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığınca tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan Poshoroğlu, ''delilleri karartma, polise mukavemet ve kamu malına zarar verme'' gerekçesiyle tutuklandı.