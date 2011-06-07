Hopa'da yaşananlar 12 Eylül darbesindeki gibi

T24 - Hopa’da AKP mitingini protesto edenlere yönelik polis operasyonunun ardından öğretmen Metin Lokumcu’nun ölmesinin sonrası yaşanan gözaltı ve tutuklamalar, kentte vatandaşlar tarafından '12 Eylül darbesi gibi' yorumları yapılıyor.









Hopa’da Başbakan Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi ve sonrasında çıkan, emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı olaylar sonrasında kentte yaşananların tedirginliği sürüyor.

Polisin gece baskınları, kentte telefon ve internet yoluyla iletişimin sağlanamaması, sokaklarda bekleyen panzerler Hopalı yurttaşlar arasında 12 Eylül darbesine benzetiliyor. 12 Eylül darbesi döneminde olduğu gibi gözaltına alınanlar gönderildikleri Erzurum’daki Özel Yetkili Ağır Ceza Başsavcılığı’nca sorgulanıyor. Soruşturma kapsamında dün de 4 kişi daha tutuklandı.



Aileler: Zulüm bitsin

Polisin elinde olaylarla ilgili görüntülerden tespit edildiği ileri sürülen 60 kişilik bir liste olduğu ancak bu kişilerden çoğunluğunun olaylara karışmadığı ve yalnızca sosyalist oldukları için gözaltına alındıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanların aileleri, Hopa Belediye Parkı’nda toplanarak yaşadıkları zulümün son bulmasını istiyor.

Polislerin gece evlere yaptığı baskınlar, kentte telefon ve internet yoluyla iletişimin sağlanamaması, sokak başlarında bekleyen panzerler vatandaşlar arasında 12 Eylül darbesine benzetiliyor. Gözaltına alınan yaklaşık 100 kişiden 31’inin Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Başsavcılığı’na gönderilmesi, 12 Eylül dönemini çağrıştırıyor. 12 Eylül darbesinde de özellikle Hopa ve Kemalpaşa bölgesinde, ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi baskınlar düzenlenerek yüzlerce kişi gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere Erzurum’a gönderilmişti.

Öte yandan, polisin elinde olaylarla ilgili görüntülerden tespit edildiği ileri sürülen 60 kişilik liste olduğu, ancak bu kişilerden çoğunluğunun olaylara karışmadığı ve sırf sosyalist oldukları için gözaltına alındıkları ileri sürüldü. Hopa’da Belediye Parkı’nda toplanan gözaltına alınanların aileleri ve yurttaşlar oturma eylemi yaparak, yaşadıkları bu zulümün son bulmasını istiyor.

HP’nin bölgeye gönderdiği heyet incelemelerini sürdürürken; İHD öncülüğünde inceleme yapmak üzere İstanbul Barosu’ndan 2 avukat, Türk Tabipleri Birliği ile İnsan Hakları Vakfı’ndan 2 doktor, İHD ve KESK’ten birer kişi olmak üzere 8 kişilik heyet de çalışmalarına başladı. ESP’nin desteklediği Artvin bağımsız milletvekili adayı Birsen Kaya, 12 Eylül’de dahi Hopa’da böylesine baskı, baskın ve uygulamaların olmadığını, Hopa’da adeta siyasi bir polis iktidarı kurulduğunu ileri sürdü.

