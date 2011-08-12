Hopa’da 'terör' iddiası çöktü!

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FESTİVAL LOKUMCU’YA ADANDI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs’taki Hopa mitingi öncesinde çıkan ve öğretmen Metin Lokumcu’nun yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili haklarında “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü adına faaliyet yürütmek” suçlamalarıyla dava açılan 36 kişi hakkında Erzurum Özel Yetkiliği Savcılığı, “kanıt, belge ve bilgi olmadığı gerekçesiyle” takipsizlik kararı verdi.Cezaevlerinde bulunan 36 kişi hakkında sadece “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “Kamu malına zarar vermek”, “Görevli memura mukavemet” suçlamaları kaldı.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Erzurum Özel Yetkiliği Savcılığı’nın “Terör örgütü üyeliği” suçundan takipsizlik kararı vermesinin ardından soruşturmanın özel yetkili savcılıktan çıkararak, başka bir savcılığa verileceği, yargılamaların da Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdürülmeyeceği belirtildi. Hopa olaylarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişlerin raporunda ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Rapora göre, Hopa olayları öncesi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üç ayrı gizli yazıyla, Artvin Valiliği ve Trabzon Bölge Başkanlığı’na, “sol örgütlere destek veren kişilerin” Erdoğan’ı protesto edeceği bilgisini verdi.Hopa’da bu yıl 8.’si düzenlenecek olan “Halkevleri Hopa-Kemalpaşa Halk Festivali” ise olaylarda yaşamını yitiren Metin Lokumcu’ya adandı. Bugün kortej yürüyüşüyle başlayacak festivale Leman Sam, Bajar, Bayar Şahin ve İlkay Akkaya gibi pek çok sanatçı da destek verdi.