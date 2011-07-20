Hopa'da HES'e karşı mücadeleye gözdağı: 3 gözaltı!

T24 - Başbakan’ın Hopa mitingi sırasında yaşanan ve Metin Lokumcu'nun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayların ardından gözaltına alma uygulamalrı aratarak devam ediyor. Son olarak HES'e karşı mücadele başlatan Derelerin Kardeşiliği Platformu üyesi 2 kişi ve Halkevleri Hopa sorumlusu gözaltına alındı.



Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Hopa mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında Halkevleri Karadeniz Bölgesi ve Hopa sorumlularının da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.



Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) yürütme kurulu üyesi 2 kişinin, olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun köyünde yapımı planlanan hidroelektrik santral projesi için iki gün sonra yapılacak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını protesto edeceklerinin duyurulmasının ardından gözaltına alınmaları tepki çekti.





‘HES KARŞITI MÜCADELEYE GÖZDAĞI’



Gözaltıları değerlendiren DEKAP dönem sözcüsü Ömer Şan şunları söyledi:



"Bu iki arkadaşımız Kemalpaşa Beldesi'nde yapımı planlanan HES projesi için yapılacak ÇED toplantısını günler önce protesto edeceklerini duyurmuştu. Şimdi öğrendik ki arkadaşlarımız Hopa olayları kapsamında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınmalarındaki zamanlama çok ilginç. Zira iki gün sonra protesto edileceği duyurulan ÇED toplantısı yapılacaktı. Kaldı ki bu arkadaşlarımız günlerdir Hopa'daydı. Neden ÇED toplantısından iki gün önce gözaltına alındılar? Bu HES'lere karşı verilen mücadeleye bir gözdağıdır. Bugüne kadar tepkilerimizi anayasadan aldığımız haklar çerçevesinde ve demokratik yollardan ortaya koyduk. Ama bu mücadelemizin önünü kesmek, gücümüzü zayıflatmak amacıyla farklı yöntemlere başvurulduğunu görüyoruz."



Öte yandan gelişmeleri takip eden Halkevleri Hukuk Dairesi'nden Av. Erkut Güzel ise, gözaltına alınan üç kişiye tebliğ edilen yakalama kararında bu kişilerin 2911 Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten suçlandıklarını söyledi. Güzel gözaltına alınan üç ismin de Hopa davasında haklarında arama kararı olan kişiler arasında bulunduğunu belirtti.