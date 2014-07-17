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Hopa'da emniyet müdürü ve 3 amir görevden alındı

Artvin'in Hopa İlçesi'nde İHH iftar TIR'ına yönelik saldırı sonrası başlatılan soruşturmada 18 kişinin ifadeleri alındı

17 Temmuz 2014 21:14

Artvin'in Hopa İlçesi'nde iki gün önce İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) iftar TIR'ına saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 kişinin ifadesine başvuruldu. Hopa İlçe Emniyet Müdürü Ergin Duru ile birlikte 3 polis amiri de görevden alındı.

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında Hopa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kayda alınan görüntüler incelendi; olaya karıştığı iddiasıyla 40 kişilik şüpheli listesi oluşturuldu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı kimlikleri tespit edilen bu kişilerin adreslerine davet göndererek ifadeye çağırmaya başladı. Hopa Adliyesi’ne gelen 18 kişi alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

İHH ekibine yönelik saldırı olayı sonrasında Hopa İlçe Emniyet Müdürü Ergin Duru ile bir emniyet amiri, bir baş komiser ve bir de komiser yardımcısı görevden alındı.

 

İHH'yı destekleyen derneğe saldırı

 

Bu arada, Kemalpaşa Beldesi’nde faaliyet gösteren ve İHH'yı desteklediği öne sürülen Yeryüzü Kültür Derneği'ne önceki akşam taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı olayında derneğin bulunduğu binanın camları kırıldı, bazı yöneticilerinin de tehdit edildiği öne sürüldü. 

Artvin Valisi Kemal Cirit de, İHH ekibine yönelik saldırı olayının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını belirterek, olaya karıştığı tespit edilen 40 kişinin ifadelerinin alınmaya başlandığını söyledi. 

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