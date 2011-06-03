Hopa'da 200 kişi dağa mı çıktı?

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi sonrası 32 kişinin gözaltına alındığı Hopa'da "poliste 65 kişilik liste var" söylentisi üzerine 200 kişinin kırsal alanda saklandığı iddia edildi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan (2 Haziran 2011) haberi şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi ve sonrasındaki protestolarda emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun polisin kullandığı gazdan etkilenerek kalp krizi geçirip öldüğü, bir koruma polisinin de araçtan düşerek yaralandığı Hopa’da, 3 gündür süren onlarca ev baskınından sonra 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erkut Kibar adlı zihinsel engelli bir genç de var.

Polisin elinde, 65 kişilik bir liste bulunduğu, bu yüzden 200’e yakın Hopalının köylere ve ormanlık alanlara gidip saklandığı ileri sürülüyor. Gözaltı emrinin Erzurum Özel Yetkili Savcılığı tarafından verilmesi ise soruşturmanın ‘terör’ kapsamında yapılacağı şeklinde yorumlanıyor.

ÖDP Parti Meclisi Üyesi Başaran Aksu ile Avukat Suna Coşkun’un verdiği bilgilere göre, Hopa Emniyeti’nde 24, Hopa ve Kemalpaşa jandarma karakollarında 8 olmak üzere toplam 32 kişi gözaltında. Bu kişiler arasında 20 yaşındaki Erkut Kibar adlı zihinsel özürlü bir genç de bulunuyor. Aksu, “Erkut adlı bu gencimizin raporu var. Hopa’da herkes bilir, sever. Raporu bulamadığımız için üç gündür gözaltında tutuluyor” dedi.

Aksu, polisin elinde 65 kişilik bir liste bulunduğunu iddia ederek, şöyle dedi: “32 kişi içerde. Kalanların kim olduğu bilinmediğinden, eylemlere katılmış olanlar fiilen kaçak duruma düştü. Bir kısmı şehri terk etti, bir kısmı dağlara, ormanlık köylere ve yaylalara çıktı. Bunlar 100-200 kişi civarında... Bu insanların işe gitmesi lazım fakat kimse dükkanını açamıyor. İfadesi ancak savcılıkta alınabilecek olan 17 yaşındaki bir öğrenci de gözaltında.” Bu arada, Hopa’daki cenaze töreni dönüşü gözaltına alınan bağımsız milletvekili adayı Birsen Kaya serbest bırakıldı.