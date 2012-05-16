Hopa savcısı terfi etti, müfettiş oldu!

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, HSYK başmüfettişliği ile müfettişliğine yapılan atamalara ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Adalet müfettişliğinde hizmet süresi 5 yılı aşanlar başmüfettişliğe atanırken değişik bölgelerde görev yapan 21 hâkim ve savcı da HSYK müfettişliğine getirildi.

Atananlar arasındaki Nihat Hırka ismi dikkat çekti. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi 31 Mayıs 2011 günü Hopa’da düzenlediği miting sırasında olaylar çıkmış, 16 kişi tutuklanmıştı. Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun polis gazından etkilenerek hayatını kaybettiği olaylar sonrasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan dört kişi hakkında iddianameyi Hopa Savcısı Nihat Hırka hazırlamıştı.

Hırka tarafından hazırlanan iddianamede Erkan Köse, İbrahim Aksu, Yunus Aksu ve Ender Yalçın’ın yasadışı gösteriye katılıp güvenlik güçlerine taş atarak direndiği, TOMA aracı ve diğer araçlara zarar verdikleri, bazılarının yüzlerini bezle gizlemeye çalıştıkları savlanmıştı. Savcı Hırka, sanıkların “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etme, görevli memura mukavemet etme ve kamu malına zarar verme’’ suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 12 yıla kadar hapsini istemişti. İddianamede en dikkat çeken nokta ise savcı Hırka’nın “taşı silah olarak” değerlendirmesi olmuştu. Hırka’nın düzenlediği iddianamede, taşın silah olarak değerlendirilmesi, bu nedenle de sanıkların cezalarının yarı oranında arttırılması talep edilmişti. Hükümeti protesto amacıyla bir inşaata asılan “Tek yol sokak, tek yol devrim, Karadeniz’in asi çocukları çayına, suyuna sahip çıkıyor” gibi pankartlar, iddianamede “tahrik edici” bulunmuştu.