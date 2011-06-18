-HOPA OLAYLARINA 15 TUTUKLAMA ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Artvin'in Hopa ilçesinin AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olayları protesto için Ankara'da düzenlenen gösteri nedeniyle gözaltına alınanlardan 15'i tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirilen 18 kişi soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Halkevleri üyesi 2 kişi de haklarındaki yakalama emri nedeniyle avukatları eşliğinde adliyeye geldi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 20 kişiden 17'si, ''terör örgütü üyesi olmak, örgüt adına faaliyet göstermek, kamu malına zarar vermek, polise mukavemet, toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet'' gibi çeşitli suçlardan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sorgulanan 17 kişiden 15'i tutuklandı.