Hopa sanığından hâkime: Siz olsanız tepki vermez misiniz?

Başbakan Erdoğan'ın Hopa mitingi sırasında, polis şiddeti nedeniyle Metin Lokumcu'nun da ölmesi sonucunda protestolara katılanların yargılandığı iki dava birleştirildi. Duruşmada hakim ile sanıklardan biri arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Protestoya katılma nedenini, "Siz 3 ay maaşınızı alamazsanız tepki vermez misiniz?" diye açıklayan sanığa hakim, "Bana soru sorup durma. Devlet bize maaşımızı veriyor, merak etme" yanıtı verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs 2011'deki Hopa mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili 9 sanığın yargılandığı 2 davanın birleştirilmesine karar verildi.

Hopa Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 2 davadan ilkinin duruşmasına tutuksuz sanıklar Şafak Ustabaş, Şinasi Gümüşkaya, Cengiz Akyüz ve Şaban Kotil ile avukatları katıldı. Bu davanın diğer tutuksuz sanığı İdris Akbıyık ise duruşmaya gelmedi.

Hakim Nebi Küçükbileci'nin bu aşamada bir diyecekleri olup olmadığını sorduğu sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti. Duruşma, soruşturma aşamasında bilgilerine başvurulan 6 polisin duruşmaya çağrılması için yazı yazılmasına karar verilerek ertelendi.

Yunus Aksu'nun hakim ile diyalogu

Bu dava sonrası Hopa'daki olaylara ilişkin aynı mahkemede görülen ikinci davanın duruşmasında ise Erhan Köse, İbrahim Aksu ve Yunus Aksu ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ender Yalçın ise duruşmaya katılmadı. Kimlik tespitlerinin ardından savunması alınan sanıklardan Yunus Aksu, olay günü bölgedeki Hidroelektrik Santraller (HES) ve çay üreticilerinin genel sorunlarıyla ilgili yapılan basın açıklamasına katıldığını söyledi. Kesinlikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmadığını, kamu malına zarar vermediğini belirten Aksu, savunması sırasında Hakim Nebi Küçükbileci'ye "Karadenizli misiniz" diye sordu.

Hakim Küçükbileci'nin "Değilim" yanıtı vermesi üzerine sanık Aksu, Hakim Küçükbileci'ye "Karadeniz'in güzelliklerini görme imkanınız oldu mu?" şeklinde bir başka soru yöneltti.

Küçükbileci'nin "6 aydır buradayım henüz görme imkanım olmadı" cevabı üzerine savunmasına devam ederek, HES projelerini ve hükümetin çay politikalarını eleştirerek paralarını alamadıklarını öne süren sanık Aksu, hakim Küçükali'ye "Siz 3 ay maaşınızı alamazsanız tepki vermez misiniz?" diye soru sordu.

'Bana sorma, devlet maaşımızı veriyor'

Hakim Küçükali'nin esprili bir şekilde "Bana soru sorup durma. Devlet bize maaşımızı veriyor, merak etme" şeklinde konuşması salonda gülüşmelere yol açtı.

Daha sonra savunmasına devam eden sanık Yunus Aksu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatını talep etti. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Talepleri sorulan sanık avukatları da aynı mahkemede Hopa olaylarıyla ilgili 2 dava görüldüğünü, hukuki ve fiili bağ bulunan bu davaların birleştirilmesini talep etti.

Mahkemede, aralarında hukuki ve fiili bağ bulunması nedeniyle iki davanın birleştirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Bu arada, davalar öncesi Hopa Adliyesi önünde toplanan bir grup, pankart açıp slogan atarak sanıklara destek verdi.