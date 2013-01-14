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Hopa davasının ilk duruşması başladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa mitingi sırasında Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümü ile sonuçlanan olaylar ile ilgili dava başladı

14 Ocak 2013 14:00

Hopa'da başbakanın düzenlediği miting sırasında meydana gelen olaylar sonrası gözaltına alınan ve haklarında dava açılan göstericiler hakkında Hopa'da açılan davanın ilk duruşmasına bugün başlandı. Duruşma öncesi sanıklara destek vermek isteyen bir grup adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Doğayı ve yaşamı savunanlar yargılanamaz” denildi. 

Sanıkların sorgusu başlamadan önce söz alan avukat Can Atalay soruşturmanın kanununi çerçevenin dışına çıkılıp infial şeklinde sürdürüldüğünü belirterek yargılananların beraatini istedi. Dosyadaki delillerin hukuka aykırı olarak toplandığı belirten Atalay yargılamanın savunmalarının alınmadan davanın bitirilmesini talep etti. Avukat Atalay'ın talebini reddeden mahkeme heyeti sorguya başladı. 
Duruşmada sanıklardan ilk söz alan Ali Aksu, savunmasını Metin Lokumcu’ya ithaf ettiğini söyleyerek “Tayyip Erdoğan Hopa’ya ‘Buraya HES yaptıracağım’ diye geliyorsa benim de ‘yaptırmayacağım’ dedi.
Sanıklardan M. Karabulut ise "Derelerin kardeşliği platformu, ÖDP, Halkevleri ve ESP'nin ortak çağrısıyla yapılacak basın açıklamasına katılmak üzere meydana gittik, basın açıklaması yapılmadan, meydanda bulunan herkese polis tarafından göz yaşartıcı bombalarla saldırıldı. Herkes polisin bu saldırısından etkilendi. Sanki Hopa halkına savaş açılmış gibi üç tane savaş helikopteri alçak uçuş yapıyordu" diye konuştu
(Kaynak: sendika.org, twitter)

@muratinceoglu/dava tarafından Tweetler

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