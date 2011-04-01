-''HOP DEDİK: DELİ DUMRUL''UN GALASI YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Oğuz Yalçın'ın yönettiği, Perihan Savaş, Bulut Aras, Emir Benderlioğlu, Orhan Bıyıklı, Ceren Şekerci ve Mesut Çakarlı'nın oynadığı ''Hop Dedik: Deli Dumrul'' filminin galası yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki galada konuşan emniyet görevlisi ve filmin senaristi Bayram Özbek, senaryonun gerçek hayattan alındığını söyledi. Senaryoyu bir meslektaşının anısına kaleme aldığını ifade eden Özbek, ''Filmi fedakar emniyet mensuplarımıza ithaf ettik. Hikaye, şehit olmuş bir emniyet personeli arkadaşımızın hayatını anlatıyor. İçindeki aşk, komedi ve dram ögeleri de bir o kadar kuvvetli'' diye konuştu. Filmin baş rol oyuncularından Emir Benderlioğlu da filmin ağlatırken güldürdüğünü, güldürürken ağlattığını belirterek, ''Herkesin izleyebileceği, keyif alabileceği ve kendisinden bir şey bulabileceği bir film oldu'' dedi. Hayatın değişik ögelerini ön plana çıkaran filmin konusu şöyle: ''Deli Dumrul, İstanbul'un kurtlar kuşlar alemine meydan okumuş ve oyuna getirilerek hapse düşmüştür. İçerde hayatının zindana döneceğini düşünürken ruh dünyasında derin tesirler meydana getirecek gönül erlerinden İhsan Bey ile tanışır. Hapiste Dumrul ile İhsan Bey'in en has talebesi ve manevi evladı Alperen arasında sıkı bir dostluk başlar. Deli Dumrul'u, gönül eri İhsan Bey'i ve yiğitlik timsali Alperen'i uğradıkları iftiralardan aklayıp kurtaracak kişi ise başkomiser Semih ve komiser Zeynep'tir. Önce İhsan Bey ve Alperen, ardından Deli Dumrul aklanarak tahliye olur. Yalana, dolana, talana, hırsıza, arsıza, yolsuza, laine ve haine ve de cümle haşarata 'Hop dedik' diyen Deli Dumrul artık özgürdür.'' Galasına sanat camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı film yarın vizyona girecek.