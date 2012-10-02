Hong Kong'ta deniz kazası: 36 ölü

Hong Kong'lu yetkililer iki yolcu gemisinin çarpışması sonucu en az 36 kişinin öldüğünü açıkladı.

Gemilerden birinde 120 kişi bulunuyordu.

Çarpışma sonrasında, diğer geminin küçük bir hasarla yakınlardaki iskeleye yanaştığı bildiriliyor.

İçinde 120 kişi bulunan tekne yarısına kadar battı.

Lamma Adası açığında akşam saatlerinde meydana gelen çarpışma sonrasında 28 kişinin olay yerinde öldüğü açıklandı; 100 kadar kazazede de hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan sekizinin öldüğü daha sonra açıklandı.

Arama çalışmaları

Kurtarma çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor; çalışmalara çok sayıda tekne ile en az iki helikopterin katıldığı bildirildi.

Hong Kong'lu yetkililer yaralıların beş hastaneye götürüldüğü, bunlardan dokuzunun durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kurtarma ekipleri bazı yolcuların hala teknede olabileceğini ya da kayıplara karışmış olabileceğini bildiriyor.



Küçük bir hasarın meydana geldiği söylenen diğer teknede ise 100 kadar yolcu bulunuyordu; gelen haberlerde, teknenin güvenli bir şekilde yakınlardaki iskeleye yanaştığı söyleniyor.

'Soruşturma açılacak'

İskeleye yanaşan gemideki yolcular ayakta tedavi edildi; Hong Kong'un üst düzey yetkililerin CY Leung "soruşturma açılacağını; kazanın nedenini belirlemek istediklerini" söyledi.

Denizin ortasında can mücadelesi

BBC muhabiri, çarpışmanın akşam saatlerinde meydana gelmiş olması nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını, ayrıca gemideki düzenlemeler nedeniyle çok sayıda kişinin tekneden atlamayı başaramadığını bildiriliyor.

Kurtulan yolculardan biri Çin Sabah Postası'na yaptığı açıklamada "Seferin 10'ncu dakikası gibiydi.... Başka bir tekne bize yandan hızla çarptı; bizim tekne kıçtan batmaya başladı. Kendimi bir anda suyun altında buldum" dedi.

Haberde iki çocuğunu kaybettiğini söyleyen yolcunun can simidine zorla uzanabildiğini söylediği aktarılıyor. (BBC Türkçe)