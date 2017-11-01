Hong Kong'ta Çin milli marşını yuhalayanlara ceza geliyor

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi olan Hong Kong'da Çin milli marşını yuhalayanlara ceza verilmesi gündemde.

Geçen yıllarda Hong Kong'da Dünya Kupası elemeleri gibi birçok maçta Çin milli marşı yuhalanmıştı. Asya Futbol Konfederasyonu Hong Kong Futbol Birliği'ni ekim ayında bir maçta Çin milli marşını yuhalayan taraftarlarla ilgili bir cezanın icra edilmesi konusunda uyardı.

Çin yönetimi, milli marşa yönelik saygısızlığın hapis cezasıyla cezalandırılabileceğine dair bir yasayı kabul etmişti. Çin'de yürürlüğe giren yasa henüz Hong Kong'da uygulanmıyor.

Hong Kong Anayasal ve Anakıta İşleri Sekreteri Patrick Nip, kentin Çin parlamentosunun aldığı kararları takip etmesinin bir anayasal yükümlülük olduğunu söyledi. Yasanın Hong-Kong Temel Yasası'na ekleneceğini belirten Nip "Olabildiğince kısa sürede bunu yapacağız" diye konuştu. Nip bir istişare sürecinin de işletileceğini belirtti.

İngiltere'nin eski sömürgesi olan Hong Kong 1997 yılında Çin yönetimine geçmişti. "Tek ülke, iki sistem" formülüyle bölgeye bağımsız yargı da dahil olmak üzere yüksek derecede özerklik tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong'daki seçim sistemine müdahalesi özerk bölgede gerilimi artırmış ve 2014 yılında sivil itaatsizlik eylemleri patlak vermişti. Kentin anayolları göstericiler tarafından 79 gün boyunca bloke edilmişti.

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Reuters/EC,ÖA