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Dünya

Hong Konglu vekile özür dileten fotoğraflar

Hong Kong'da elindeki tablet bilgisayarda seksi kadın fotoğraflarına bakarken görüntülenen milletvekili Çin'de gündem oldu

28 Şubat 2014 12:05

Hong Kong'da yerel meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında elindeki tablet bilgisayarda seksi kadın fotoğraflarına bakarken görüntülenen milletvekili Albert Ho Çun-yan, kamuoyundan özür diledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, 62 yaşındaki Ho, Maliye Bakanı John Tsang'in 1.5 saat süren bütçe konuşması sırasında yaklaşık 10 dakika boyunca kadın modellerin fotoğraflarına baktı.

2006-2012 yılları arası Demokratik Parti başkanlığını yapan ve 2012'de yarı özerk Hong Kong'un liderlik yarışına soyunan ancak sandıkta kaybeden Ho, fotoğraflara bakarken çekilen görüntülerinin basına yansımasının ardından ise kendini, "Öylece oluverdi. Fotoğraflara tesadüfen denk geldim..." diyerek savundu.

"Ama bu bana ders oldu. Bir daha böyle bir hata yapmamalıyım" diye de ekleyen Ho, söz konusu olaydan ötürü özür diledi.

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