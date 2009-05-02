Hong Kong'da yüzlerce turist karantinada

Hong Kong'da, Meksikalı bir kişide H1N1 virüsünün saptanmasının ardından otelde bulunan yüzlerce turist ve çalışan karantina altına alındı.



Hong Kong'daki Metropark Otelinin karantina altına alınmasının ardından, otelin lobisinde sağlık görevlileri durumu yakından izliyor, konuklar yiyeceklerini alarak odalarına çıkıyor. Otelin etrafında da 10 kadar maskeli polis güvenlik önlemi almış durumda.



Bu arada, geceyi dışarda geçiren Avustralyalı bir turust de, bu sabah otele dönerek karantina önlemlerine dahil oldu.



Hong Kong yönetimi Başkanı Donald Tsang, daha önce, uçakla Çin'in Şanghay kentine uğrayarak Hong Kong'a seyahat eden bir Meksikalının, domuz gribine neden olan H1N1 virüsünü taşıdığının belirlendiğini söylemişti.

