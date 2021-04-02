Hong Kong seferi yapan 50 THY personeli karantinaya alındı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Hong Kong seferini yapan uçakta görevli ekipten bir personelin Koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm ekip karantinaya alındı.

Hong Kong'ta karantinada olan THY ekip üye sayısı toplamda 50'ye yükselirken, yapılan son 3 uçuşun tamamında pozitif sonuca rastlandığı öğrenildi.

AirportHaberin aktardığına göre, İstanbul'da test yapılarak ve negatif sonuç alınarak Hong Kong'a giden ekiplerin burada virüsü nasıl kaptıkları bilinmezken, pozitif çıkan ekiplerin oluşturulan konteyner odalarında konakladığı öğrenildi.

Öte yandan Bakanlık ve Konsolosluk yetkilileri tarafından THY ekiplerinin yurda getirilmek istendiği ancak Hong Kong yetkililerinin Koronavirüs konusundaki hassasiyeti nedeniyle bunun gerçekleşmediği belirtildi.

İstanbul-Hong Kong seferlerinde art arda yapılan 2 uçuşta ekip üyelerinde pozitif sonuç çıkması sonrası Salı günü yapılan son uçuşa pass ekibin gönderildiği ve yine pozitif sonuç elde edilmesi sonrasında Hong Kong'ta konteyner odalarda karantinada kalan ekip sayısının 50'yi geçtiği öğrenildi.