Hong Kong, Paris ve Zürih'i geçti; Tel Aviv dünyanın en pahalı şehri olarak belirlendi

İsrail’in Tel Aviv şehri, artan enflasyon ve buna bağlı yükselen ürün ve hizmet fiyatlarıyla, dünyanın en pahalı şehri olarak belirlendi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan sıralamada bu yıl dünyanın en pahalı şehri Tel Aviv olarak belirlendi. Geçen yıl en pahalı şehir Paris, Hong Kong ve Zürih olarak belirlenmişti.

2021 listesine göre, pahalılık konusunda Tel Aviv’i ikinci sırada Paris ve Singapur izledi.

Tel Aviv’in listedeki yükselişinde İsrail’in para biriminin dolar karşısındaki gücü, ulaşım ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışı etkili oldu.