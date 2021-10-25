Hong Kong Maratonu'nda siyasi slogan içeren giysi ve dövmelerin üzeri kapatıldı

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Hong Kong Maratonu'na katılanlardan siyasi slogan içeren giysilerinin ve dövmelerinin üzerini kapamaları istendi.

Pekin'in üzerindeki baskısını giderek artırdığı Hong Kong'da yaklaşık iki senedir düzenlenen ilk spor etkinliğinde "Yağ ekle" gibi söylemler içeren tişörtlere izin verilmedi. "Yağ ekle", protestolarda bir slogan olarak kullanılsa da Hong Kong'da uzun süredir "insanların birbirini yüreklendirmek için" kullandığı bir söylemdi.

Hong Kong’s Citizen News'un haberine göre polis, bir katılımcıyı kabine götürüp şortlarını değiştirmesini istedi. Bir başka katılımcıdan da dövmesinin üstünü bant ile kapatması talep edildi.

Ulusal Güvenlik Yasası nedir?

Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Pekin'e Hong Kong'daki yaşamı şekillendirmek için daha önce hiç sahip olmadığı güçler berdi. Yasayı desteklemeyenler, protesto ve ifade özgürlüğünü etkili bir şekilde kısıtladığını söylüyor. Çin ise şehre istikrarı geri getireceğini söylemişti.

Yeni yasanın temel hükümleri şunları içeriyor:

Bölücülük, ayrılmacılık, terörizm ve yabancı güçlerle gizli anlaşma gibi muallak suçlar ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor. Toplu taşıma tesislerine zarar vermek terörizm olarak kabul edilebiliyor. Sabıkası olanların seçilme hakları, ellerinden alınıyor. Yeni düzenlemede şirketlere keyfi cezalar kesilebiliyor. Çin hükümeti, şehrin otoritelerini tanımayan personelleri şehirde görevlendirebiliyor. Bu ofis, gerekli gördüğünde bazı davaları Çin'e götürebiliyor. Bunun yanında Hong Kong, yasayı uygulayacak bir ulusal güvenlik komisyonu oluşturdu. Başına da Çin hükümetinden görevli biri atandı.