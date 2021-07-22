Hong Kong'da demokrasi protestolarını çocuk kitabıyla anlatanlar "isyana teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındı

Hong Kong'da yeni yürürlüğe giren ulusal güvenlik polisleri, demokrasi hareketini çocuklara anlatan bir çocuk kitabını yazan kişileri "isyana teşvik" gerekçesiyle gözaltına aldı. Kitapta, kurtlarla çevrili bir köyde yaşayan koyunların hayatı anlatılıyordu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hong Kong polisi, çocuk kitabıyla ilgili yaşları 25 ve 28 arasında iki erkek ve üç kadının gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlara "isyana teşvik eden yayın yapmak, dağıtmak, göstermek ve kopyalamak" suçlaması yöneltildi. Grubun, "halkı, özellikle küçük çocukları" Hong Kong yönetimine ve yargıya karşı nefretle doldurduğu ve şiddet ve yasa dışı eylemleri teşvik ettiği iddia edildi.

Beş kişilik grubun bir sendika üyesi olduğu ve 160 bin Hong Kong doları varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

AFP’ye konuşan bir polis kaynağı, söz konusu grubun “Hong Kong Konuşma Terapisi Sendikası” üyesi olduğunu söyledi.

Son aylarda üç kitap çıkaran sendikanın ilk kitabı “Koyun Köyünün Gardiyanları”, Hong Kong’daki 2019 demokrasi protestoları sürecini anlatıyordu.

Kitapla ilgili gözaltına alınanların suçlandığı “isyana teşvik” suçu, Hong Kong’un sömürge döneminden kalmış ve Hong Kong’u 1977’de Çin’e bırakılmasından bu yana kimsenin yargılanmamıştı. İlk suçta iki yıla kada hapis cezası öngörülüyor.