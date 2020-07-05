Hong Kong'da aktivistlerin kitapları kütüphanelerden kaldırıldı

Hong Kong'da Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından demokrasi hareketinde yer alan aktivistlere ait kitapların kütüphanelerde ortadan kaybolmaya başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, kütüphanelerde ortadan kaybolmaya çalışan kitaplar arasında geçen yıl Hong Kong'da başlayan protestoların öne çıkan ismi Joshua Wong ve demokrasi taraftarı bir vekil olan Tanya Chan'ın kitapları yer alıyor. Wong, kitapların Çin'in yürürlüğe soktuğu Ulusal Güvenlik Yasası'yla bağlantılı olarak kaybolduğunu söyledi.

Halk kütüphanesi internet sitesinde bakıldığında Wong, Chan ve akademisyen Chin Wan'a ait en az 3 kitabın hiçbir yerde bulunmadığı görülüyor. Bir AFP muhabiri de bir kütüphaneye giderek yazarlara ait kitapların bulunmadığını tespit etti.