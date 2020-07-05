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Dünya

Hong Kong'da aktivistlerin kitapları kütüphanelerden kaldırıldı

05 Temmuz 2020 08:36

Hong Kong'da Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından demokrasi hareketinde yer alan aktivistlere ait kitapların kütüphanelerde ortadan kaybolmaya başladı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, kütüphanelerde ortadan kaybolmaya çalışan kitaplar arasında geçen yıl Hong Kong'da başlayan protestoların öne çıkan ismi Joshua Wong ve demokrasi taraftarı bir vekil olan Tanya Chan'ın kitapları yer alıyor. Wong, kitapların Çin'in yürürlüğe soktuğu Ulusal Güvenlik Yasası'yla bağlantılı olarak kaybolduğunu söyledi.

Halk kütüphanesi internet sitesinde bakıldığında Wong, Chan ve akademisyen Chin Wan'a ait en az 3 kitabın hiçbir yerde bulunmadığı görülüyor. Bir AFP muhabiri de bir kütüphaneye giderek yazarlara ait kitapların bulunmadığını tespit etti. 

Yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası, merkezi hükûmeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklamayı amaçlıyor. "Özekliğin sonu" olarak belirtilen yasa aynı zamanda ifade özgürlüğü ve eğitim kurumlarındaki müfredat konusunda özgürlüğün kalkacağına dair endişelere yaratıyor. 

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