Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestoların önde gelen 7 ismi suçlu bulundu

Hong Kong'da Çin'in ülkenin otonomisine yönelik saldırıları ve baskılarına karşı 2019'da başlayan demokrasi yanlısı hareketin öne çıkan 7 ismi izinsiz protestolara katılmaktan suçlu bulundu.

Aralarında eski milletvekili Martin Lee ve medya patronu Jimmy Lai de bulunan sanıkların 4 hafta üre duruşmalar sonucunda izin almadan eylem düzenlemek ve eyleme katılmak suçlarından cezalandırılmasına karar verildi. Geçen haftalarda 2 kişi daha "suçunu" itiraf etmişti.

Bu kişilere en fazla 10 sene hapis cezası verilebileceği belirtilirken, cezanın daha kısa tutulması bekleniyor. Cezaya daha ileri bir tarihte karar verileceği açıklandı.

Karar duruşması sırasında bir grup protestocu mahkeme binasının önünde toplanıp "siyasi yargılamaya karşı" pankartlar açtı.